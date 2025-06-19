В Архангельск прибыли вкусные автобусы

Фудтраки с видами Архангельска впервые представлены на Маргаритинской ярмарке. Сейчас их можно увидеть на Красной пристани, а затем они будут работать круглый год – на оживленных прогулочных территориях. Рассматривал новый общепит на колесах и дегустировал продукцию градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Комментарии горожан, что на набережной в обычные дни почти нет возможности купить кофе, воду и выпечку, не остались без моего внимания. Совместно с областным правительством мы работали над этим вопросом, и в результате были приобретены три фудтрака. Причем на два из них нанесли иллюстрации нашего архангельского художника Михаила Трещева: узнаваемые виды города с уважением к его истории и людям.

На ярмарке я купил попробовать в новом фудтраке кофе по-мезенски (рекомендую!) и обсудил дальнейшую работу с руководителем сети кафе «Грядка» Любовью Романовой - эта компания стала оператором.

После проведения необходимых процедур планируем разместить эти пункты торговли на набережной в районе площади Мира, на Красной пристани и в Молодежном сквере. Северные шаньги и калитки, чай с травами и кофе по-мезенски останутся в ассортименте, что важно для знакомства детей с нашими традициями и развития туризма.



