Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельск прибыли вкусные автобусы

Фудтраки с видами Архангельска впервые представлены на Маргаритинской ярмарке. Сейчас их можно увидеть на Красной пристани, а затем они будут работать круглый год – на оживленных прогулочных территориях. Рассматривал новый общепит на колесах и дегустировал продукцию градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

 - Комментарии горожан, что на набережной в обычные дни почти нет возможности купить кофе, воду и выпечку, не остались без моего внимания. Совместно с областным правительством мы работали над этим вопросом, и в результате были приобретены три фудтрака. Причем на два из них нанесли иллюстрации нашего архангельского художника Михаила Трещева: узнаваемые виды города с уважением к его истории и людям. 

 На ярмарке я купил попробовать в новом фудтраке кофе по-мезенски (рекомендую!) и обсудил дальнейшую работу с руководителем сети кафе «Грядка» Любовью Романовой - эта компания стала оператором. 

 После проведения необходимых процедур планируем разместить эти пункты торговли на набережной в районе площади Мира, на Красной пристани и в Молодежном сквере. Северные шаньги и калитки, чай с травами и кофе по-мезенски останутся в ассортименте, что важно для знакомства детей с нашими традициями и развития туризма.


05 сентябрь 17:21 | : Политика / Экономика

Главные новости


Час пик. Чисто московская история
Дровопильщик. Как это было в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (79)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20