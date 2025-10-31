Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На набережной Архангельска установили статую знаменитого отшельника

Согласно книге Даниэля Дефо, Робинзон Крузо посетил Архангельск во второй части романа, и даже пожил здесь какое-то время (впрочем, ее мало кто читал). Издание «Регион 29» рассказывает, где искать новую достопримечательность:

- В Архангельске установили памятник Робинзону Крузо. Скульптура работы Сергея Сюхина расположилась под соснами в сквере «Добро» на набережной у «Праги». 

Согласно книге Даниэля Дефо «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и захватывающее изложение его путешествий по трём частям света, написанные им самим» после событий первой книги и ряда других перипетий Робинзон попадает в китайский город Нанкин, где продаёт свой корабль и отправляется сухим путём в Европу через Китай и Россию. 

В течение 8 месяцев он пережидает зиму в Тобольске, а уже летом 1704 года Крузо добирается до Архангельска, откуда отплывает в Германию в возрасте 72 лет. События книги охватывают почти 11 лет.

 В книге содержатся описания Китая и Сибири, как правило, малодостоверные и вымышленные. Упоминаются такие города, как Тюмень, Соликамск, Енисейск, Нерчинск, а также ряд несуществующих поселений.

 В настоящий момент памятник скрыт от прохожих тёмной тканью, и посмотреть его не получится вплоть до официального открытия.

— Мы продолжаем работу по развитию Архангельска как центра притяжения для туристов. Результаты уже положительные: планировалось, что туристический налог поступит в объеме 4,5 миллиона за весь 2025 год, а фактически только за 11 месяцев он составил около 15 миллионов рублей. Теперь у экскурсоводов будет еще одно место туристического показа, которое поможет раскрыть славную портовую историю Архангельска, — подчеркнул глава города Дмитрий Морев.

05 декабрь 15:26 | : Культура

Главные новости


"Пришла зима - готовь ТЭК и ЖКХ"
Дожить до сансары. Роман Михайлов высказался о таинствах любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (94)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20