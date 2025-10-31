На набережной Архангельска установили статую знаменитого отшельника

Согласно книге Даниэля Дефо, Робинзон Крузо посетил Архангельск во второй части романа, и даже пожил здесь какое-то время (впрочем, ее мало кто читал). Издание «Регион 29» рассказывает, где искать новую достопримечательность:

- В Архангельске установили памятник Робинзону Крузо. Скульптура работы Сергея Сюхина расположилась под соснами в сквере «Добро» на набережной у «Праги».

Согласно книге Даниэля Дефо «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и захватывающее изложение его путешествий по трём частям света, написанные им самим» после событий первой книги и ряда других перипетий Робинзон попадает в китайский город Нанкин, где продаёт свой корабль и отправляется сухим путём в Европу через Китай и Россию.

В течение 8 месяцев он пережидает зиму в Тобольске, а уже летом 1704 года Крузо добирается до Архангельска, откуда отплывает в Германию в возрасте 72 лет. События книги охватывают почти 11 лет.



В книге содержатся описания Китая и Сибири, как правило, малодостоверные и вымышленные. Упоминаются такие города, как Тюмень, Соликамск, Енисейск, Нерчинск, а также ряд несуществующих поселений.



В настоящий момент памятник скрыт от прохожих тёмной тканью, и посмотреть его не получится вплоть до официального открытия.

— Мы продолжаем работу по развитию Архангельска как центра притяжения для туристов. Результаты уже положительные: планировалось, что туристический налог поступит в объеме 4,5 миллиона за весь 2025 год, а фактически только за 11 месяцев он составил около 15 миллионов рублей. Теперь у экскурсоводов будет еще одно место туристического показа, которое поможет раскрыть славную портовую историю Архангельска, — подчеркнул глава города Дмитрий Морев.