Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Сольвычегодске благоустроили прогулочную набережную имени Аники Строганова

Проект реализован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и Народной программы Единой России. Работы велись два года по концепции, ставшей финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

 Все элементы — от дорожек до скамеек — выполнены в соответствии с историческим дизайн-кодом города. Теперь здесь есть всё для отдыха: новые зоны с качелями и перголами, детская площадка, амфитеатр и удобный спуск к реке. Пространство украсили современным освещением и озеленением. 

 Обновлённая набережная с видом на Вычегду стала прекрасным местом для прогулок, сохранив при этом уникальный дух старинного Сольвычегодска.

 Аникей Фёдорович Строганов (варианты имени — Иоанникий, Аника, в монашестве принял имя Иоасаф) — создатель солеваренной промышленности в Сольвычегодске и в Перми Великой, колонизатор прикамских земель, крупнейший русский предприниматель своего времени, государственный деятель.


15 январь 13:20 | : Политика

Главные новости


Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (126)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20