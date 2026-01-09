В Сольвычегодске благоустроили прогулочную набережную имени Аники Строганова

Проект реализован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и Народной программы Единой России. Работы велись два года по концепции, ставшей финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Все элементы — от дорожек до скамеек — выполнены в соответствии с историческим дизайн-кодом города. Теперь здесь есть всё для отдыха: новые зоны с качелями и перголами, детская площадка, амфитеатр и удобный спуск к реке. Пространство украсили современным освещением и озеленением.

Обновлённая набережная с видом на Вычегду стала прекрасным местом для прогулок, сохранив при этом уникальный дух старинного Сольвычегодска.

Аникей Фёдорович Строганов (варианты имени — Иоанникий, Аника, в монашестве принял имя Иоасаф) — создатель солеваренной промышленности в Сольвычегодске и в Перми Великой, колонизатор прикамских земель, крупнейший русский предприниматель своего времени, государственный деятель.



