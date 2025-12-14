Вверх
"Кремовый" прислал в Архангельск благодарность за посылки с малой Родины

В Народный фронт пришло видео с донецкого направления СВО. Боец с позывным “Кремовый” получил долгожданные посылки из Архангельска, которые ему за сотни километров привезли представители президентского движения.

В составе ценного груза – отвёртки, зажимы, провода, паяльники, комплектующие к беспилотникам и целые наборы инструментов для починки дронов.

Не обошлось и без писем от самых близких. Адресные посылки – лучшая форма поддержки наших парней. Любимые вещи, детские рисунки, семейные снимки и домашние заготовки напоминают о мирной жизни, придают сил и укрепляют веру в Победу.

15 январь 08:48

