Архангельские финансисты подготовили идеальный внедорожник для СВО

В Народном фронте и Центре по обеспечению деятельности Казначейства России знают: на передовой важна каждая деталь. Поэтому к передаче Шевроле “Нивы” здесь подошли со всей душой и северной обстоятельностью.



Бывшая служебная машина – в безупречном состоянии, словно новая, только из салона. А чтобы наши парни “за лентой” чувствовали себя уверенно на непредсказуемых фронтовых дорогах, казначеи добавили к внедорожнику набор свежей зимней резины.



Такая поддержка – результат долгого и надёжного сотрудничества ведомства с региональным Народным фронтом.



Теперь “железный помощник” станет незаменимым там, где нет асфальта, но есть боевые задачи. Представители НФ уже готовят маршрут, чтобы как можно скорее передать ключи нашим ребятам. Север своих не бросает!