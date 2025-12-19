Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские финансисты подготовили идеальный внедорожник для СВО

В Народном фронте и Центре по обеспечению деятельности Казначейства России знают: на передовой важна каждая деталь. Поэтому к передаче Шевроле “Нивы” здесь подошли со всей душой и северной обстоятельностью.

Бывшая служебная машина – в безупречном состоянии, словно новая, только из салона. А чтобы наши парни “за лентой” чувствовали себя уверенно на непредсказуемых фронтовых дорогах, казначеи добавили к внедорожнику набор свежей зимней резины.

Такая поддержка – результат долгого и надёжного сотрудничества ведомства с региональным Народным фронтом.

Теперь “железный помощник” станет незаменимым там, где нет асфальта, но есть боевые задачи. Представители НФ уже готовят маршрут, чтобы как можно скорее передать ключи нашим ребятам. Север своих не бросает!  

14 январь 15:54 | : Политика

Главные новости


Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (104)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20