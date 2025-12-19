В городском парке Новодвинска стало светло и красиво даже ночью

После публикации в соцсетях и обращения Народного фронта в региональную прокуратуру власти города бумажников заставили подрядчика устранить недоработки при создании “Парка над рекой”, обустроенного по проекту “Формирование комфортной городской среды”.



На территории излюбленного места отдыха сотен горожан провели инвентаризацию, а затем – и обновление системы освещения. В детском городке, рекреационных зонах, у арт-объектов, качелей, навесов, скамеек и других малых архитектурных форм полностью заменили неработающие прожекторы, фонари и светильники.



Теперь в парке уютно и красиво даже в тёмное время суток. Народный фронт благодарит муниципалитет за оперативную реакцию на фронтовой сигнал. Создание комфортной среды – общая задача властей всех уровней, направленная на повышение качества жизни северян.