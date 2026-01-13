Вверх
В Каргопольском округе продолжается капремонт трассы Долматово – Пудож

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России на участке с 239-го по 253-й километр. Ключевая задача — перевести гравийный участок дороги в современное асфальтобетонное покрытие, что улучшит транспортное сообщение.

 Уже выполнено мульчирование полосы отвода, идёт ремонт водопропускной трубы. Также специалисты приступили к устройству земляного полотна и нижнего слоя основания. На объекте задействованы 56 рабочих и целый парк техники: экскаваторы, грейдеры, бульдозеры и дробильный комплекс.

 Подрядчик не просто уложит асфальт, но и полностью обновит дорожную инфраструктуру: отремонтирует водопропускные сооружения, построит две современные автобусные остановки с павильонами и тротуары длиной более 900 метров. Также будет смонтировано освещение, установлены дорожные знаки и барьерные ограждения.

 В результате будет полностью асфальтирован участок протяжённостью 13,6 км — от реки Сиянга до моста через реку Лёкшму. Это важный этап в развитии дорожной сети, который обеспечит безопасный и комфортный проезд.

