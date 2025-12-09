Народный фронт Архангельской области подвел итоги 2025 года

В этом году представители НФ в Архангельской области:
– «дожали» завершение стройки ФАПа на 29-ом лесозаводе Архангельска, где живет более 1000 человек;
– добились ремонта дороги на кладбище Новодвинска.
Продолжаем держать на контроле строительство школ по нацпроектам. Каждая – предмет особого внимания наших экспертов.
Организовали более 120 выездов по обращениям северян, в том числе – на прямую линю с президентом России. Разбирались с условиями жизни, качеством дорог, работой коммунальщиков, доступностью лекарств, нарушениями при обращении с ТКО.
Вместе с жителями и предприятиями помогали участникам СВО. "За ленту" отправлено 48 машин с гуманитарной помощью общей массой свыше 120 тонн. Еще 21 единица техники доставлена из Архангельска на позиции бойцов.
В следующем году продолжим контролировать строительство соцобъектов и трату бюджетных средств, помогать фронту и решать задачи по улучшению качества жизни.
Мира и здоровья вам и вашим семьям! С Новым годом!