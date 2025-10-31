Вверх
Архангельская "Единая Россия" продолжает оказывать гражданам юридическую помощь

В декабре юрист Регионального исполнительного комитета «Единой России», заместитель руководителя Центра Нарине Асоян провела серию консультаций для жителей Архангельска в рамках общероссийской декады приёмов.

 В ходе приёма были решены вопросы различной сложности:

– Пенсионеру помогли найти решение проблемы с контейнерной площадкой, расположенной на муниципальной земле.
– Жительница города, купившая квартиру, получила подробную консультацию по процедуре выписки из неё недееспособного гражданина.
– Была оказана помощь в получении денежной компенсации взамен предоставления жилья по вступившему в силу судебному решению.

 Всем обратившимся предоставили конкретные пошаговые рекомендации для эффективной защиты своих законных прав.

 Напомним, что Центр поддержки и защиты граждан был создан в регионе в рамках Народной программы Единой России по инициативе губернатора, Секретаря регионального отделения Партии Александра Цыбульского.

 Записаться на приём можно по телефону: 8 (8182) 28-66-02.

 

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20