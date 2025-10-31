Архангельская "Единая Россия" продолжает оказывать гражданам юридическую помощь

В декабре юрист Регионального исполнительного комитета «Единой России», заместитель руководителя Центра Нарине Асоян провела серию консультаций для жителей Архангельска в рамках общероссийской декады приёмов.

В ходе приёма были решены вопросы различной сложности:

– Пенсионеру помогли найти решение проблемы с контейнерной площадкой, расположенной на муниципальной земле.

– Жительница города, купившая квартиру, получила подробную консультацию по процедуре выписки из неё недееспособного гражданина.

– Была оказана помощь в получении денежной компенсации взамен предоставления жилья по вступившему в силу судебному решению.

Всем обратившимся предоставили конкретные пошаговые рекомендации для эффективной защиты своих законных прав.

Напомним, что Центр поддержки и защиты граждан был создан в регионе в рамках Народной программы Единой России по инициативе губернатора, Секретаря регионального отделения Партии Александра Цыбульского.

Записаться на приём можно по телефону: 8 (8182) 28-66-02.