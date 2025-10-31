В Архангельской области подведены итоги партпроекта «Историческая память» в 2025 году

Заключительное заседание Общественного совета федерального партийного проекта состоялось сегодня в стенах Регионального исполнительного комитета Партии. Под руководством регионального координатора проекта Сергея Ковалёва и председателя Общественного совета Михаила Старожилова участники подвели главные итоги 2025 года и наметили планы на будущее.

Уходящий год, объявленный в стране Годом защитника Отечества, стал для проекта временем особой ответственности и масштабных задач. Ключевым событием, определившим всю работу, стало торжественное празднование 80-летия Великой Победы. Актив проекта организовал десятки значимых мероприятий: патриотические рейды к мемориалам на острове Мудьюг и Юрьевском рубеже, тематические выставки, акции «Диктант Победы» и «Парта Героя», а также регулярные поздравления ветеранов.

Особое внимание на заседании было уделено друзьям и партнёрам партийного проекта — за плодотворное сотрудничество и вклад в дело сохранения исторической правды благодарственными письмами были отмечены представители Российского военно-исторического общества, САФУ, Архангельского областного института открытого образования, Управления Росгвардии, ОМОН и других организаций. Именно такое единство усилий позволяет добиваться реальных результатов.

В региональном отделении «Единой России» отмечают, что работа по патриотическому воспитанию и сохранению памяти о подвиге наших предков будет продолжена и в новом, 2026 году.