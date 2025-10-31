Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области подведены итоги партпроекта «Историческая память» в 2025 году

Заключительное заседание Общественного совета федерального партийного проекта состоялось сегодня в стенах Регионального исполнительного комитета Партии. Под руководством регионального координатора проекта Сергея Ковалёва и председателя Общественного совета Михаила Старожилова участники подвели главные итоги 2025 года и наметили планы на будущее.

 Уходящий год, объявленный в стране Годом защитника Отечества, стал для проекта временем особой ответственности и масштабных задач. Ключевым событием, определившим всю работу, стало торжественное празднование 80-летия Великой Победы. Актив проекта организовал десятки значимых мероприятий: патриотические рейды к мемориалам на острове Мудьюг и Юрьевском рубеже, тематические выставки, акции «Диктант Победы» и «Парта Героя», а также регулярные поздравления ветеранов.

 Особое внимание на заседании было уделено друзьям и партнёрам партийного проекта — за плодотворное сотрудничество и вклад в дело сохранения исторической правды благодарственными письмами были отмечены представители Российского военно-исторического общества, САФУ, Архангельского областного института открытого образования, Управления Росгвардии, ОМОН и других организаций. Именно такое единство усилий позволяет добиваться реальных результатов.

 В региональном отделении «Единой России» отмечают, что работа по патриотическому воспитанию и сохранению памяти о подвиге наших предков будет продолжена и в новом, 2026 году.

 

24 декабрь 17:41 | : Политика

Главные новости


Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили
Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (354)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20