Автомобили алководителей из Поморья отправились в зону СВО

Сотрудники УФССП России по Архангельской области передали военнослужащим девять автомобилей и мотоцикл.

Владельцы этих транспортных средств, будучи уже привлечёнными к административной ответственности за пьяную езду, повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушители были осуждены по ст. 264.1 УК РФ, а их «железные кони» по решению суда были конфискованы.

Судебные приставы, в рамках исполнительных производств арестовав средства передвижения, направили в Министерство обороны РФ предложение о принятии конфиската для использования в зоне специальной военной операции. Там они будут незаменимы для мобильности, доставки и эвакуации. Получив согласие, сотрудники органа принудительного исполнения организовали передачу машин и мотоцикла военнослужащим, выполняющим боевые задачи на покровском направлении.

Кроме того, вместе с транспортом в зону СВО отправились 45 рыболовных сетей, по решению суда конфискованных судебными приставами у браконьеров. На передовой сети используют для маскировки, создания защитных «паутин», а также для прикрытия дорог от дронов.

Всего в 2025 году судебные приставы региона передали в Минобороны РФ 25 автомобилей.