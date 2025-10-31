Вверх
Более 2 миллионов обращений направили россияне на прямую линию с Президентом

Об этом сообщил представитель региональной Молодёжки Народного фронта Савелий Радомский, который работает в аналитическом центре гигачата от Сбера по подготовке программы “Итоги года – 2025”.

В Архангельской области на прямую линию чаще мужчин звонят северянки (57%), а по возрастным показателям обращений превалируют заявители от 56 лет и старше.

️Больше всего жителей Поморья волнуют вопросы социальной политики, доступности жилья, развития экономики и региональной инфраструктуры, а также взаимодействия власти и общества.

Волонтёры со всей России работают в редакции программы “Итоги года с Владимиром Путиным” в круглосуточном режиме.

Прямой эфир с президентом состоится 19 декабря в 12:00.

До этого времени задать свои вопросы главе государства можно несколькими способами:
– на сайте программы москва-путину.рф,
– через СМС или ММS на номер: 0-40-40,
– по телефону: 8-800-200-40-40,
– через соцсети ВКонтакте (https://vk.com/moskvaputinu), Одноклассники (https://ok.ru/moskvaputinu) и чат-бота в мессенджере MAX (https://max.ru/moskvaputinu).  

