Няндомский округ стоит на пути к обновлению

Масштабный капитальный ремонт шести ключевых объектов будет реализован в рамках Народной программы «Единой России», что подчёркивает приоритеты партии в развитии образовательной сферы.
Преобразования затронут учебную среду для сотен школьников и педагогов, создавая современные и комфортные условия для обучения и работы. В список объектов, которые будут капитально отремонтированы, вошли:
• Первый и третий корпуса Средней школы №6.
• Здание Андреевской начальной школы — детского сада.
• Шестиозерская и Воезерская основные школы.
• Автогараж школы №3.
Капитальный ремонт станет важным шагом в развитии и модернизации региональной системы образования. Региональное отделение Партии продолжит информировать о ходе работ.