Масштабный капитальный ремонт шести ключевых объектов будет реализован в рамках Народной программы «Единой России», что подчёркивает приоритеты партии в развитии образовательной сферы.

Преобразования затронут учебную среду для сотен школьников и педагогов, создавая современные и комфортные условия для обучения и работы. В список объектов, которые будут капитально отремонтированы, вошли:

• Первый и третий корпуса Средней школы №6.

• Здание Андреевской начальной школы — детского сада.

• Шестиозерская и Воезерская основные школы.

• Автогараж школы №3.

Капитальный ремонт станет важным шагом в развитии и модернизации региональной системы образования. Региональное отделение Партии продолжит информировать о ходе работ.



