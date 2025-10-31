Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Няндомский округ стоит на пути к обновлению

Масштабный капитальный ремонт шести ключевых объектов будет реализован в рамках Народной программы «Единой России», что подчёркивает приоритеты партии в развитии образовательной сферы. 

 Преобразования затронут учебную среду для сотен школьников и педагогов, создавая современные и комфортные условия для обучения и работы. В список объектов, которые будут капитально отремонтированы, вошли: 

 • Первый и третий корпуса Средней школы №6.
• Здание Андреевской начальной школы — детского сада.
• Шестиозерская и Воезерская основные школы.
• Автогараж школы №3. 

 Капитальный ремонт станет важным шагом в развитии и модернизации региональной системы образования. Региональное отделение Партии продолжит информировать о ходе работ.


23 декабрь 17:43 | : Политика / Экономика

Главные новости


Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья
Светлый пример толерантности. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (337)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20