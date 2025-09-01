Вверх
Архангельск переходит с угля на отопление газом

О новой тенденции подробно рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Котельные Исакогорского округа планомерно переводим на газ. Сегодня готовность двух строящихся объектов проверил вместе с руководством «Арктической теплогенерегирующей компании». 

В прошлом году в эксплуатацию ввели газовые котельные на ул. Клепача и ул. Пограничной. Практика показала: автоматизированные системы работают без сбоев, а экология в микрорайонах значительно улучшается. 

В этом году подобные модульные котельные в округе построены в Зеленом Бору, на Лесной речке и в Турдеевске. Установлены котлы отечественного производства и резервные источники питания. Впереди пуско-наладочные работы и переключение от существующих угольных кочегарок.

Надежное теплоснабжение и сокращение выбросов в атмосферу – вот что дает программа модернизации локальных котельных, которые отслужили более 50 лет. При этом объекты строятся за счет инвестора, без затрат из бюджета. Так, стоимость новой котельной в Зеленом Бору – 130 млн рублей, на Лесной речке – 140. Это вложения теплоснабжающей организации. 

Всего в этом году в Архангельске строится 10 новых котельных, и это большой вклад в развитие системы теплоснабжения города.


17 октябрь 14:34 | : Экономика

