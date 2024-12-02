Иван Воронцов: «Президент чутко реагирует на каждый вопрос»

Председатель Архангельской городской Думы прокомментировал сегодняшнюю прямую линию в Владимиром Путиным:

- Главным политическим событием уходящего года стала пресс-конференция Владимира Путина. За 4,5 часа он ответил на вопросы жителей, представителей СМИ и подвёл основные итоги.

На прямую линию к Президенту поступило более двух миллионов обращений. На часть из них Владимир Владимирович ответил в прямом эфире. Что примечательно, на заднем фоне на экранах транслировались вопросы людей. Причём некоторые из них весьма каверзные и неудобные.

Но Владимир Путин, в присущей ему манере, с лёгкостью отвечал на самые злободневные темы. Очевидно, что прямое включение приковало взгляды многих людей не только из России, но и со всего мира. Он весьма конкретно высказал своё мнение о ходе СВО, отметив, что наши войска достигают значительных результатов. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами.

Не обошли стороной и вопросы демографии. Президент заявил, что единое пособие для семей с детьми в России действует эффективно. Его получают свыше 10 млн детей и 320 тысяч беременных женщин. Что немаловажно – обратил внимание на вопрос льготных ипотек. По словам Владимира Путина действующие льготные программы будут продолжены, в том числе 2% ипотека для Арктической зоны.

Президент чутко реагирует на каждый вопрос, ведь для него нет неважных тем, он глубоко погружен как в экономические, так и в социальные вопросы. Он заметил, что наша экономика продолжает расти и наращивать собственные мощности. А под конец прямой линии сказал, что смотрит на Россию, как на семью.

Наша страна – это действительно одна большая семья. И только вместе мы сильнее!