«Единая Россия» подводит итоги 2025 года и определяет приоритеты на 2026 год

На заседании Генерального совета партии «Единая Россия» под руководством Председателя Партии Дмитрия Медведева были подведены ключевые итоги 2025 года и обозначены стратегические задачи на предстоящий период. Ключевыми целями станут разработка новой Народной программы и подготовка к победе на выборах в Государственную Думу в 2026 году.

Ключевые достижения 2025 года:

Реализация Народной программы: Партия практически завершила выполнение программы, с которой победила в 2021 году. В 2025 году фракция внесла 248 законодательных инициатив, а финансирование программы в бюджете-2026 увеличено на 174 млрд рублей. Средства направлены на капремонт школ, модернизацию науки, медицину, газификацию, развитие села и дорог. Адаптация к текущим вызовам: В программу был добавлен раздел по поддержке участников СВО и их семей, по которому в 2025 году принято 17 законов. Продолжена работа по повышению МРОТ, который в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Гуманитарная и волонтёрская работа: В миссиях партии задействовано 8,5 тыс. добровольцев, доставлено свыше 145 тыс. тонн гуманитарных грузов. Убедительная победа на ЕДГ-2025: Партия получила 80% всех мандатов. Реализация инфраструктурных проектов: По народной программе построено 60 школ и 54 детсада, отремонтировано 749 школ и более 1300 медучреждений по стране. Развитие партийной структуры: Усилена Высшая партийная школа, открыты новые филиалы, запущен обучающий курс для более чем 9,4 тыс. секретарей первичных отделений.

Планы и задачи на 2026 год:

Формирование новой Народной программы через прямую коммуникацию с избирателями и сбор предложений. Победа на выборах в Госдуму с поддержкой абсолютного большинства избирателей. Объявление 2026 года «Годом местных отделений» для укрепления команд на местах. Эффективное освоение бюджетных ассигнований в размере 5,9 трлн рублей, выделенных на народную программу. Проведение общероссийского конкурса первичных отделений с фондом грантов 200 млн рублей. Подготовка не менее 100 спикеров для дебатов на всех уровнях избирательных кампаний. Проведение отчётных отраслевых форумов, предварительного голосования (с учётом специальной надбавки в 25% голосов для участников СВО) и Съезда партии.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев подчеркнул, что партия подходит к избирательному циклу организованно и уверенно, делая акцент на эффективность, диалог с гражданами и постоянное развитие своей инфраструктуры.



