Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Единая Россия» подводит итоги 2025 года и определяет приоритеты на 2026 год

На заседании Генерального совета партии «Единая Россия» под руководством Председателя Партии Дмитрия Медведева были подведены ключевые итоги 2025 года и обозначены стратегические задачи на предстоящий период. Ключевыми целями станут разработка новой Народной программы и подготовка к победе на выборах в Государственную Думу в 2026 году.

Ключевые достижения 2025 года:

  1. Реализация Народной программы: Партия практически завершила выполнение программы, с которой победила в 2021 году. В 2025 году фракция внесла 248 законодательных инициатив, а финансирование программы в бюджете-2026 увеличено на 174 млрд рублей. Средства направлены на капремонт школ, модернизацию науки, медицину, газификацию, развитие села и дорог.
  2. Адаптация к текущим вызовам: В программу был добавлен раздел по поддержке участников СВО и их семей, по которому в 2025 году принято 17 законов. Продолжена работа по повышению МРОТ, который в 2026 году превысит 27 тыс. рублей.
  3. Гуманитарная и волонтёрская работа: В миссиях партии задействовано 8,5 тыс. добровольцев, доставлено свыше 145 тыс. тонн гуманитарных грузов.
  4. Убедительная победа на ЕДГ-2025: Партия получила 80% всех мандатов.
  5. Реализация инфраструктурных проектов: По народной программе построено 60 школ и 54 детсада, отремонтировано 749 школ и более 1300 медучреждений по стране.
  6. Развитие партийной структуры: Усилена Высшая партийная школа, открыты новые филиалы, запущен обучающий курс для более чем 9,4 тыс. секретарей первичных отделений.

Планы и задачи на 2026 год:

  1. Формирование новой Народной программы через прямую коммуникацию с избирателями и сбор предложений.
  2. Победа на выборах в Госдуму с поддержкой абсолютного большинства избирателей.
  3. Объявление 2026 года «Годом местных отделений» для укрепления команд на местах.
  4. Эффективное освоение бюджетных ассигнований в размере 5,9 трлн рублей, выделенных на народную программу.
  5. Проведение общероссийского конкурса первичных отделений с фондом грантов 200 млн рублей.
  6. Подготовка не менее 100 спикеров для дебатов на всех уровнях избирательных кампаний.
  7. Проведение отчётных отраслевых форумов, предварительного голосования (с учётом специальной надбавки в 25% голосов для участников СВО) и Съезда партии.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев подчеркнул, что партия подходит к избирательному циклу организованно и уверенно, делая акцент на эффективность, диалог с гражданами и постоянное развитие своей инфраструктуры.


16 декабрь 07:30 | : Политика

Главные новости


Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья
Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (230)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20