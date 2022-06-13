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Народная программа «Единой России» изменяется для людей и по велению времени

Рабочая группа по подготовке изменений и дополнений к Народной программе обсудила важнейшие вопросы корректировки главного плана действий партии власти.

Так, Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», высказался о необходимости включить в программу все, что касается помощи Народным Республикам: Луганской, Донецкой и освобожденным территориям Украины. Это и социальная помощь, и социальная защита, и гуманитарная миссия, которую реализует партия практически с первых дней начала специальной военной операции.

— Народная программа – живой, реальный документ, который изменяется под запросы жителей и современную ситуацию в стране. Именно поэтому она так эффективна. На любой социальный вызов партия своевременно отвечает. По сути, Народная программа – это задел будущих законопроектов и планирование федерального бюджета на ближайшую перспективу. Сейчас как раз активно планируется федеральный бюджет, необходимо, чтобы в нем нашли подтверждение все актуальные предложения «единороссов», —  прокомментировал решение рабочей группы активист северодвинского центра поддержки и защиты граждан «За дело» Игорь Годзиш.

Депутат Госдумы Ольга Казакова обратила внимание на важность отражения в народной программе «Единой России» капремонта ссузов в регионах России: на площадке партии проведут анализ охвата программы капремонта колледжей и техникумов, чтобы предусмотреть финансирование в бюджете на эти цели. Глава партийной комиссии по науке Елена Шмелёва подчеркнула, что 60% зданий вузов и их общежитий также нуждаются в ремонте.

— Депутаты озвучили важнейшие предложения, продиктованные самим временем. В стране есть опыт капремонта школ, домов культуры: разработка и реализация программы капремонтов была поручена партии Президентом России Владимиром Путиным. Распространение этого опыта на вузы и ссузы — важное изменение в программе партии. Дети, юношество – наше будущее, и условия образования ребят должны быть комфортными и безопасными. Очень важно в этих условиях оказать максимальную поддержку и педагогам из ЛНР и ДНР, — отметила активист центра  «За дело», главный врач северодвинской городской детской клинической больницы  Ольга Киселева.

Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ.

30 август 11:11 | : Политика

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