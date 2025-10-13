Дмитрий Морев решал вопрос со строительством ЖК "Тетрис"

Эта суббота у главы Архангельска выдалась насыщенной, рабочей. Его рассказ:

- Сегодня я провел встречу с жителями округа Варавино-Фактория по вопросу строительства ЖК "Тетрис". Такая просьба поступила мне в соцсетях - не оставил ее без внимания.



Считаю, что диалог был полезен всем. Мы увидели, что жителям необходима достоверная информация о градостроительных нормах и правилах подключения новостроек к коммунальным сетям. Показали документы, карты и расчеты на большом экране и дали разъяснения.



Есть три проблемы, на которые жители обратили внимание. Это напор воды на верхних этажах соседних со стройкой домов, канализация и организация подъезда строительной техники. Вместе с РВК и старостами домов на следующей неделе сделаем замеры давления, оценим состояние канализации, а с застройщиком и департаментом транспорта обсудим меры по безопасности проезда по внутриквартальному проезду.



2 часа в формате «вопрос-ответ» - это полноценное обсуждение. Благодарю всех, кто в свой выходной день пришел на встречу!







