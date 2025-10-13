Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев решал вопрос со строительством ЖК "Тетрис"

Эта суббота у главы Архангельска выдалась насыщенной, рабочей. Его рассказ:

- Сегодня я провел встречу с жителями округа Варавино-Фактория по вопросу строительства ЖК "Тетрис". Такая просьба поступила мне в соцсетях - не оставил ее без внимания.


 Считаю, что диалог был полезен всем. Мы увидели, что жителям необходима достоверная информация о градостроительных нормах и правилах подключения новостроек к коммунальным сетям. Показали документы, карты и расчеты на большом экране и дали разъяснения.

 Есть три проблемы, на которые жители обратили внимание. Это напор воды на верхних этажах соседних со стройкой домов, канализация и организация подъезда строительной техники. Вместе с РВК и старостами домов на следующей неделе сделаем замеры давления, оценим состояние канализации, а с застройщиком и департаментом транспорта обсудим меры по безопасности проезда по внутриквартальному проезду.

 2 часа в формате «вопрос-ответ» - это полноценное обсуждение. Благодарю всех, кто в свой выходной день пришел на встречу!



06 декабрь 17:49 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как «голые» архангельские чиновники оказались в «луже»
"Пришла зима - готовь ТЭК и ЖКХ"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (100)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20