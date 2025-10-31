Председатель АрхГорДумы поздравил родной город с высоким званием

5 декабря – день присвоения Архангельску звания «Город воинской славы».

Дорогие архангелогородцы!

Почетное звание «Город воинской славы» навсегда запечатлело подвиг наших земляков, проявивших невероятную стойкость и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

Архангельск, как один из ключевых портов страны, принял на себя огромную миссию. Через него шли стратегические грузы по ленд-лизу – продовольствие, техника, медикаменты, без которых была немыслима борьба с врагом. Под непрерывными угрозами, в условиях голода и лютых морозов все жители города совершали ежедневный трудовой подвиг. Город не просто работал – он сражался, обеспечивая несокрушимую связь с союзниками и становясь надежным тылом.

Сегодня это звание – не только дань памяти героическому прошлому, но и высокая ответственность. Оно обязывает нас хранить и передавать из поколения в поколение правду о войне, о цене, которую заплатил наш народ за мир.

От всей души благодарю ветеранов, тружеников тыла, детей войны – всех, кто отстоял свободу Родины. Большое спасибо историкам, педагогам, общественникам – всем, кто бережно хранит и доносит эту священную память до молодежи. Наша общая задача – быть достойными этого великого наследия и честно трудиться на благо Архангельска.

Пусть память о подвиге наших дедов и прадедов всегда живет в наших сердцах и служит нравственным ориентиром для новых поколений!

Иван Воронцов,

председатель Архангельской городской Думы