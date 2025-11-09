Вверх
В Майской горке растет новый современный квартал "Сосновка"

Город в городе – так можно назвать большой квартал «Сосновка» в округе Майская горка.  Градостроительную идею презентует глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев:

- На неосвоенных землях на наших глазах вырастают дома, и уже началась забивка свай под детский сад на 220 мест. Он находится рядом с открытой в этом году инженерной школой № 95. 

 Сегодня с руководством компании «СМК» обсудили сроки каждого этапа. Всего в новых домах будет 3 тысячи квартир и автономная газовая котельная. Дома будут сдаваться поэтапно, а детский сад должен быть готов в IV квартале 2027 года. 

К строительству бассейна компания приступит в начале следующего года. Будет 6 дорожек по 25 метров, раздевалки и футбольное поле либо игровые площадки на прилегающей территории. 

Благоустройство предполагает высадку 6-метровых сосен, создание пешеходных и велодорожек, детских площадок и зон для тихого отдыха. 


 «Сосновка» - это самый большой жилищно-строительный проект Архангельска. Более того, это МИП - масштабный инвестиционный проект. Именно поэтому в качестве соцнагрузки детский сад и ФОК с бассейном застройщик возводит за свой счет. А затем эти объекты безвозмездно отдаст городу, чтобы они были доступны всем жителям округа.


26 ноябрь 14:13 | : Политика / Экономика

