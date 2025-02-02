Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск строящийся

В 2024 году жилищное строительство достигло отметки 111405,7 квадратных метров. Из них 5% - индивидуальное жилье, а 95% – многоквартирные дома.

Всего в прошлом году введено в эксплуатацию 14 многоквартирных домов. Среди новостроек - два социальных дома для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Это пятая часть площади всех сданных в эксплуатацию многоквартирных домов: здесь хозяев обрели 456 новых квартир.

Коммерческое жилье также радует горожан объемами, введены в эксплуатацию 12 жилых комплексов:
 ЖК "О'Берег", просп. Ленинградский, д. 40, корп. 1 – 18048,0 кв. м.;
 ЖК "Новый квартал" , ул. Карпогорская, д. 14, корп. 2 – 5111,5 кв. м.;
 ЖК "Аквилон Reka", ул. Валявкина, д. 28, корп. 2 – 7534,7 кв. м.;
 ЖК "Зелёная слобода", пер. 1-й Ленинградский, д. 16, корп. 1 – 1204,8 кв. м.;
 ЖК "Тепло", ул. Володарского, д. 65 – 8340,8 кв. м.;
 ЖК "Легенда", ул. Прокопия Галушина, д. 18 – 7596,1 кв. м.;
 ЖК "Пломбир", ул. Выучейского, д. 57, корп. 3 – 3834,0 кв. м.;
 ЖК "Соло", ул. Беломорской Флотилии, д. 4, корп. 1 – 1901,6 кв. м.;
 ЖК "Ясный", ул. Советская, д. 40, корп. 1 – 2748,4 кв. м.;
 ЖК "Белые ночи", просп. Ломоносова, д. 279 – 4153,8 кв. м.;
 ЖК "Akvilontime", ул. Гагарина, д. 44 – 23442,0 кв. м.;
 ЖК "Особняк на Карла Маркса", ул. Карла Маркса, д. 3, корп. 1 – 1821,6 кв. м.

 - Застройщики вносят большой вклад в благоустройство города и развитие его инфраструктуры. До сдачи жилых комплексов они проводят озеленение территории, ее наполнение малыми архитектурными формами, строят парковки. При реализации больших проектов застройщики берут на себя дополнительную социальную нагрузку. Например, застройщик ЖК «Сосновка» за свой счет возведет детский сад и оздоровительный комплекс. Кроме того, при строительстве по программе масштабных инвестиционных проектов застройщик передает 7% жилья на социальные нужды. Это дополнительная возможность предоставить жилье для переселения из аварийных домов, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Одной из целей президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни" является улучшение жилищных условий граждан и обновление жилищного фонда до 20% в сравнении с 2019 годом.

18 февраль 14:22 | : Экономика / Горячая тема

Главные новости


Сделать жизнь еще светлее. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Острова их тревоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (238)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20