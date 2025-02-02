Архангельск строящийся

В 2024 году жилищное строительство достигло отметки 111405,7 квадратных метров. Из них 5% - индивидуальное жилье, а 95% – многоквартирные дома.

Всего в прошлом году введено в эксплуатацию 14 многоквартирных домов. Среди новостроек - два социальных дома для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Это пятая часть площади всех сданных в эксплуатацию многоквартирных домов: здесь хозяев обрели 456 новых квартир.

Коммерческое жилье также радует горожан объемами, введены в эксплуатацию 12 жилых комплексов:

ЖК "О'Берег", просп. Ленинградский, д. 40, корп. 1 – 18048,0 кв. м.;

ЖК "Новый квартал" , ул. Карпогорская, д. 14, корп. 2 – 5111,5 кв. м.;

ЖК "Аквилон Reka", ул. Валявкина, д. 28, корп. 2 – 7534,7 кв. м.;

ЖК "Зелёная слобода", пер. 1-й Ленинградский, д. 16, корп. 1 – 1204,8 кв. м.;

ЖК "Тепло", ул. Володарского, д. 65 – 8340,8 кв. м.;

ЖК "Легенда", ул. Прокопия Галушина, д. 18 – 7596,1 кв. м.;

ЖК "Пломбир", ул. Выучейского, д. 57, корп. 3 – 3834,0 кв. м.;

ЖК "Соло", ул. Беломорской Флотилии, д. 4, корп. 1 – 1901,6 кв. м.;

ЖК "Ясный", ул. Советская, д. 40, корп. 1 – 2748,4 кв. м.;

ЖК "Белые ночи", просп. Ломоносова, д. 279 – 4153,8 кв. м.;

ЖК "Akvilontime", ул. Гагарина, д. 44 – 23442,0 кв. м.;

ЖК "Особняк на Карла Маркса", ул. Карла Маркса, д. 3, корп. 1 – 1821,6 кв. м.

- Застройщики вносят большой вклад в благоустройство города и развитие его инфраструктуры. До сдачи жилых комплексов они проводят озеленение территории, ее наполнение малыми архитектурными формами, строят парковки. При реализации больших проектов застройщики берут на себя дополнительную социальную нагрузку. Например, застройщик ЖК «Сосновка» за свой счет возведет детский сад и оздоровительный комплекс. Кроме того, при строительстве по программе масштабных инвестиционных проектов застройщик передает 7% жилья на социальные нужды. Это дополнительная возможность предоставить жилье для переселения из аварийных домов, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Одной из целей президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни" является улучшение жилищных условий граждан и обновление жилищного фонда до 20% в сравнении с 2019 годом.