Народный фронт проводит опрос по реализации нацпроектов

Народный фронт запускает всероссийский опрос о реализации национальных проектов в 2025 году и переменах, которые они повлекли за собой в образовании, здравоохранении, культуре, ЖКХ и других сферах жизни. Пройти его можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/NP_2025 .

Жителям России предлагается оценить текущее состояние тех сфер, в которых реализуются национальные проекты, отметить изменения в ту или иную сторону, назвать и оценить мероприятия, которые были реализованы в рамках нацпроектов. Опрос охватывает широкий спектр тем: от доступности покупки жилья до качества воды в квартире, от уровня цифровизации госорганов до платы за жилищно-коммунальные услуги.

Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде для формирования статистической отчётности.

Большинство опросов, проведенных Народным фронтом, ложатся в основу докладов Президенту. Регулярно, исходя из этих данных, глава государства формирует поручения профильным министерствам и ведомствам.