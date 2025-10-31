Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт проводит опрос по реализации нацпроектов

Народный фронт запускает всероссийский опрос о реализации национальных проектов в 2025 году и переменах, которые они повлекли за собой в образовании, здравоохранении, культуре, ЖКХ и других сферах жизни. Пройти его можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/NP_2025

 Жителям России предлагается оценить текущее состояние тех сфер, в которых реализуются национальные проекты, отметить изменения в ту или иную сторону, назвать и оценить мероприятия, которые были реализованы в рамках нацпроектов. Опрос охватывает широкий спектр тем: от доступности покупки жилья до качества воды в квартире, от уровня цифровизации госорганов до платы за жилищно-коммунальные услуги.

 Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде для формирования статистической отчётности. 

Большинство опросов, проведенных Народным фронтом, ложатся в основу докладов Президенту. Регулярно, исходя из этих данных, глава государства формирует поручения профильным министерствам и ведомствам. 

 

 

24 ноябрь 17:09 | : Политика

Главные новости


С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Завтрак Воланда" и другая еда от Михаила Булгакова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (317)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20