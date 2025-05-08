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Жителям Поморья предлагают выбрать оптимальное место отдыха

Опрос проводится региональным отделением Народного фронта. Его цель – оценить уровень туристической инфраструктуры и удобство путешествий по России, выявить проблемы и наметить перспективы развития отрасли.

Жители Архангельской области могут поделиться мнением по поводу внутреннего туризма на известных курортах страны, дать оценку стоимости и качеству услуг туриндустрии, рассказать о трудностях отдыха с маленькими детьми и представить наиболее удачный опыт семейных путешествий.

Сбор данных позволит увидеть, насколько жители региона довольны дорогами, гостиницами, пляжами, логистикой, состоянием достопримечательностей и организацией событий на российском туристическом рынке.

Опрос: nk.onf.ru/surveys/TU... анонимный и занимает всего пару минут. А о полученных результатах эксперты Народного фронта доложат главе государства Владимиру Путину.

Присоединяйтесь к анкете: nk.onf.ru/surveys/TU... на портале Народный контроль. Мнение каждого важно!

22 май 10:09 | : Политика

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