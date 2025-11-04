Морев с китайцами - братья навек

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй высоко оценил перспективы сотрудничества с Архангельском. И я с ним согласен, объявил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев и уточнил детали:

- Архангельск - опорная точка Северного морского пути, одного из важных мировых маршрутов, перевозки по которому интенсивно растут. Мы уже реализуем программы сотрудничества с тремя китайскими городами: это Юйлинь, Далянь и Ляньюньган.

В составе делегации наших партнеров не только дипломатические работники, но и представители деловых кругов. В Архангельске они ознакомились с предприятиями лесопромышленной отрасли и возможностями нашего порта.



В ходе встречи мы также обсудили проект «Архангельск – город китайских туристов». Арктический туризм вызывает большой интерес у наших партнеров за рубежом, и мы готовы содействовать развитию этого направления. Оно станет логичным дополнением к уже установившимся студенческим и культурным контактам.







