Морев с китайцами - братья навек

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй высоко оценил перспективы сотрудничества с Архангельском. И я с ним согласен, объявил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев и уточнил детали: 

-  Архангельск - опорная точка Северного морского пути, одного из важных мировых маршрутов, перевозки по которому интенсивно растут. Мы уже реализуем программы сотрудничества с тремя китайскими городами: это Юйлинь, Далянь и Ляньюньган. 

 В составе делегации наших партнеров не только дипломатические работники, но и представители деловых кругов. В Архангельске они ознакомились с предприятиями лесопромышленной отрасли и возможностями нашего порта. 

 В ходе встречи мы также обсудили проект «Архангельск – город китайских туристов». Арктический туризм вызывает большой интерес у наших партнеров за рубежом, и мы готовы содействовать развитию этого направления. Оно станет логичным дополнением к уже установившимся студенческим и культурным контактам.



