В архангельской КПРФ кипит внутренний раздрай

Теперь закусились блогер Михаил Щишов и бывший городской депутат, сбежавший под красные знамена из ЛДПР Ростислав Васильев. Причина межличностного конфликта – строительство ЖК «Тетрис», что на Варавино-Фактория.

Шишов против и, как считает паблик «Говорят в Архангельске», не без оснований. Жители дома 31 на Воронина выходят на акции протеста, из-за стройки стены их квартир покрываются трещинами.

Васильев наоборот – лоббирует эту стройку в силу своих скромных возможностей. Будучи депутатом, он вечно орал и саботировал все строительные вопросы в горДуме, прикрываясь интересами избирателей. А затем приходил в мэрию и просил земельные участки якобы для возведения спортобъектов. Но Васильев - не дурак! Зачем строить спортивный объект, если участок можно выгодно продать застройщику?

Шишов, как предполагают наши наблюдатели, тоже не чужд лоббирования… но по другим объектам, на этот его не позвали. То есть, на «Тетрисе» столкнулись бизнес-интересы двух борцов с мировым капиталом.

Как вы думаете, долго ли протянет КПРФ с такими сторонниками?