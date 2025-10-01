Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельской КПРФ кипит внутренний раздрай

Теперь закусились блогер Михаил Щишов и бывший городской депутат, сбежавший под красные знамена из ЛДПР Ростислав Васильев. Причина межличностного конфликта – строительство ЖК «Тетрис», что на Варавино-Фактория.

Шишов против и, как считает паблик «Говорят в Архангельске», не без оснований. Жители дома 31 на Воронина выходят на акции протеста, из-за стройки стены их квартир покрываются трещинами.

Васильев наоборот – лоббирует эту стройку в силу своих скромных возможностей. Будучи депутатом, он вечно орал и саботировал все строительные вопросы в горДуме, прикрываясь интересами избирателей. А затем приходил в мэрию и просил земельные участки якобы для возведения спортобъектов. Но Васильев - не дурак! Зачем строить спортивный объект, если участок можно выгодно продать застройщику?

Шишов, как предполагают наши наблюдатели, тоже не чужд лоббирования… но по другим объектам, на этот его не позвали. То есть, на «Тетрисе» столкнулись бизнес-интересы двух борцов с мировым капиталом.

Как вы думаете, долго ли протянет КПРФ с такими сторонниками?

 

20 ноябрь 13:53 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (275)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20