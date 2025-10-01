Островные территории Архангельска готовы к суровой зиме

С 20 ноября пассажиров на острова начнут доставлять буксиры – на реке начался ледостав, сообщает глава Архангельска Дмитрий Морев.

- Распоряжение об ограничении движения судов без ледового усиления капитан порта Архангельск издал сегодня. А накануне я принял участие в оперштабе по координации действий в период ледостава.

Контракты на буксирные перевозки заключены: традиционно будет работать 4 линии. Также мы определились с подрядчиками, которые обустроят 6 пешеходных ледовых переправ.

На островах создан 10-дневный запас продуктов и других товаров первой необходимости.

Котельные обеспечены резервом топлива.

Завезены газовые баллоны из расчета на 2 месяца.

На островных территориях в черте Архангельска проживает 7 тысяч горожан, и наша задача – приложить максимум усилий, чтобы в период межсезонья социальные учреждения, магазины и транспорт работали без сбоев.

Расписание буксиров уже составлено, проведены переговоры с руководством речного вокзала, в помещениях которого остаются жители островов в случае отмены рейсов по погодным условиям.