Островные территории Архангельска готовы к суровой зиме

 С 20 ноября пассажиров на острова начнут доставлять буксиры – на реке начался ледостав, сообщает глава Архангельска Дмитрий Морев. 

- Распоряжение об ограничении движения судов без ледового усиления капитан порта Архангельск издал сегодня. А накануне я принял участие в оперштабе по координации действий в период ледостава. 

 Контракты на буксирные перевозки заключены: традиционно будет работать 4 линии. Также мы определились с подрядчиками, которые обустроят 6 пешеходных ледовых переправ. 

 На островах создан 10-дневный запас продуктов и других товаров первой необходимости.

 Котельные обеспечены резервом топлива.

 Завезены газовые баллоны из расчета на 2 месяца. 

 На островных территориях в черте Архангельска проживает 7 тысяч горожан, и наша задача – приложить максимум усилий, чтобы в период межсезонья социальные учреждения, магазины и транспорт работали без сбоев. 

 Расписание буксиров уже составлено, проведены переговоры с руководством речного вокзала, в помещениях которого остаются жители островов в случае отмены рейсов по погодным условиям.

19 ноябрь 12:20 | : Политика / Экономика

