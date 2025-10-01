Дмитрий Морев оценил ремонт причала 14-го лесозавода











Контракт на буксирные перевозки мы заключим после введения режима повышенной готовности. Ориентировочные сроки начала работы – конец ноября, а точная дата зависит от погодных условий.



До открытия пешеходных ледовых переправ в городе будет работать четыре буксирные линии – на острова Кего, Хабарка и Бревенник.

Причал 14 лесозавода подготовили к началу буксирных перевозок. Об этом лично поведал глава столицы Поморья Дмитрий Морев:- В рабочей поездке оценили результат ремонтных работ. Усилен крепеж кнехтов, чтобы с началом ледостава буксиры могли беспрепятственно швартоваться к причалу. Содействие городу в реализации задачи оказал неравнодушный предприниматель.Как и обещал жителям Бревенника на встрече с населением, этой осенью буксиры выйдут на линию МЛП – 14 лесозавод. В прошлом сезоне кнехты не выдержали нагрузки тяжелых судов, и транспортная связь с островом была только на линии 22 – 23 лесозавод.



