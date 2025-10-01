В Вельской ЦРБ продолжается обновление материально‑технической базы

В здании взрослой поликлиники выполнены ключевые строительные работы: монтаж электрических сетей, установка окон и дверей, настил напольного покрытия. На финишной стадии — кабельный цикл, установка дверей в кабинетах и облицовка стен гипсокартоном.



В стационарной операционной завершён капитальный ремонт и установлен ангиографический комплекс. Также учреждение получило лицензию на проведение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения в сердечно‑сосудистом центре.



«С помощью этого оборудования мы сможем проводить множество операций на сердце и сосудах, оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам с инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения Вельского района и близлежащих муниципальных образований», — отметил главный врач Вельской ЦРБ Дмитрий Басавин.



Модернизация повысит доступность высокотехнологичной помощи в муниципалитете, снизит время доставки пациентов в специализированные центры и улучшит качество экстренной помощи при сердечно‑сосудистых и неврологических заболеваниях.



