Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельской ЦРБ продолжается обновление материально‑технической базы

В здании взрослой поликлиники выполнены ключевые строительные работы: монтаж электрических сетей, установка окон и дверей, настил напольного покрытия. На финишной стадии — кабельный цикл, установка дверей в кабинетах и облицовка стен гипсокартоном.

 В стационарной операционной завершён капитальный ремонт и установлен ангиографический комплекс. Также учреждение получило лицензию на проведение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения в сердечно‑сосудистом центре.

 «С помощью этого оборудования мы сможем проводить множество операций на сердце и сосудах, оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам с инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения Вельского района и близлежащих муниципальных образований», — отметил главный врач Вельской ЦРБ Дмитрий Басавин.

 Модернизация повысит доступность высокотехнологичной помощи в муниципалитете, снизит время доставки пациентов в специализированные центры и улучшит качество экстренной помощи при сердечно‑сосудистых и неврологических заболеваниях.


 

 

12 ноябрь 10:55 | : Политика / Экономика

Главные новости


Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (155)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20