Капитальный ремонт Приморской ЦРБ завершится к концу текущего года

Модернизация, ремонт и переоснащение учреждений здравоохранения – один из ключевых приоритетов народной программы «Единой России».
«В Приморской центральной районной больнице, которая два года назад переехала в отдельное здание, ремонтируем всё – от подвала до крыши. Часть помещений уже отремонтирована, остальные – в процессе», – сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В больнице появится современное оборудование. Например, пациентов ждут новая стоматологическая установка и дентальный цифровой рентген. Масштабное обновление Приморской ЦРБ полностью завершат к концу этого года.
Позитивные преобразования помогут привлечь в учреждение новых специалистов.
«Наша больница впервые за свою историю имеет отдельное здание, что позволяет с комфортом разместить всех специалистов. Расширенные условия и капитальный ремонт делают учреждение более привлекательным для работы, нам уже приходит множество резюме.Также в обновленной поликлинике нам удалось организовать дневной стационар на четыре койки в две смены», –рассказал главный врач больницы Сергей Коробейников.
Всего на капитальный ремонт Приморской ЦРБ из регионального бюджета выделено около 43 млн. рублей.