Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Капитальный ремонт Приморской ЦРБ завершится к концу текущего года

Модернизация, ремонт и переоснащение учреждений здравоохранения – один из ключевых приоритетов народной программы «Единой России». 

«В Приморской центральной районной больнице, которая два года назад переехала в отдельное здание, ремонтируем всё – от подвала до крыши. Часть помещений уже отремонтирована, остальные – в процессе», – сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В больнице появится современное оборудование. Например, пациентов ждут новая стоматологическая установка и дентальный цифровой рентген. Масштабное обновление Приморской ЦРБ полностью завершат к концу этого года.

Позитивные преобразования помогут привлечь в учреждение новых специалистов.

«Наша больница впервые за свою историю имеет отдельное здание, что позволяет с комфортом разместить всех специалистов. Расширенные условия и капитальный ремонт делают учреждение более привлекательным для работы, нам уже приходит множество резюме.Также в обновленной поликлинике нам удалось организовать дневной стационар на четыре койки в две смены», –рассказал главный врач больницы Сергей Коробейников.

Всего на капитальный ремонт Приморской ЦРБ из регионального бюджета выделено около 43 млн. рублей.


24 ноябрь 14:20 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как всякие кушанья и хлебенное приуготовлять
От малого к большому. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (286)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20