Дороги Северодвинска приводят в нормативное состояние

О происходящем на улицах города корабелов рассказывает глава местной администрации Игорь Арсентьев:

- В Северодвинске устанавливают новые светофорные объекты и искусственные дорожные неровности. Уже заработали светофоры на переходе через проспект Победы напротив дома №66. Сейчас подрядчик устанавливает Г-образные опоры на оживлённом перекрёстке Морского проспекта, улиц Малая Кудьма и Чеснокова. В выходные и здесь должны загореться новые светофоры. Работы профинансированы из региональной субсидии. Стоимость контракта - 4,7 миллиона рублей.

Минувшим летом были оборудованы искусственными дорожными неровностями, установлены дорожные знаки и нанесена разметка на улице Адмирала Нахимова, в районе дома № 58 на улице Первомайской, на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Республиканской, а также на перекрёстке улицы Пионерской и Торцева. Все адреса обозначены для модернизации Госавтоинспекцией на заседаниях комиссии по БДД.