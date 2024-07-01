В Архангельске вопрос приобретения квартир для детей-сирот решается за счёт взаимодействия с застройщиками

В Архангельске реализуется уникальная практика приобретения квартир для детей-сирот – участие в долевом строительстве.



Сегодня вместе с коллегами из администрации и представителем общественного совета Соломбальского округа Алексеем Бельковым глава Архангельска Дмитрий Морев побывал в новостройке на ул. Советской, 40. Здесь муниципалитет на этапе свай приобрел 12 квартир для детей-сирот.



Дом построен, в большинстве квартир завершена отделка. Застройщик «Твой дом» справился с задачей: в квартирах, которые будут предоставлены сиротам, всё выглядит достойно. Здесь современные обои, натяжные потолки со встроенными светильниками, хорошая сантехника, датчики пожарной сигнализации. Все квартиры по 33 кв. метра, с лоджией и кухней больше стандарта для однокомнатных.



«Этот механизм решения задачи предоставления жилья детям-сиротам для нас новый, но не единственный. Квартиры выделяются в социальных домах, которые строятся для переселения из аварийного жилфонда. А также приобретаются на рынке. Экономические реалии сильно сократили рынок вторичного жилья, особенно однокомнатных квартир. И мы решаем вопрос за счёт взаимодействия с застройщиками Архангельска, - написал на своей страничке в соцсети ВКонтакте глава города Дмитрий Морев. - В течение ближайших двух месяцев квартиры будут переданы муниципалитету, и мы вручим ключи от них архангелогородцам, которые имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».