Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев: Дети-сироты без крыши над головой не останутся

Уже летом Северодвинск получит 26 квартир в первой очереди жилого комплекса на пересечении проспектов Труда и Победы. Жилье будет предназначено детям-сиротам. Дальше передаем слово главе города корабелов:

- Это станет результатом реализации масштабного инвестиционного проекта, утвержденного Губернатром региона Александром Цыбульским в 2021 году.

Застройщик возводит в этом микрорайоне три девятиэтажных дома. Социальная составляющая - 2,2 тысячи квадратных метров жилья, а это - 65 квартир!

Передача жилья будет проходить в два этапа. Первые 26 квартир перейдут в госсобственность до 30 июня текущего года. В них сейчас ведется чистовая отделка, монтаж потолков и внутрикомнатных дверей, а также установка сантехники. Еще 39 квартир застройщик должен передать до февраля 2027 года.

Данный проект является важным вкладом в улучшение жилищных условий нуждающихся категорий граждан Северодвинска. Таким образом город дополнительно к планируемым 17 квартирам для детей-сирот в рамках государственных субсидий получит еще 26.

14 март 16:51 | : Экономика

Главные новости


Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь
Перевод из Архангельска в тысячу поцелуев. И правила хорошего тона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (205)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20