Игорь Арсентьев: Дети-сироты без крыши над головой не останутся

Уже летом Северодвинск получит 26 квартир в первой очереди жилого комплекса на пересечении проспектов Труда и Победы. Жилье будет предназначено детям-сиротам. Дальше передаем слово главе города корабелов:

- Это станет результатом реализации масштабного инвестиционного проекта, утвержденного Губернатром региона Александром Цыбульским в 2021 году.

Застройщик возводит в этом микрорайоне три девятиэтажных дома. Социальная составляющая - 2,2 тысячи квадратных метров жилья, а это - 65 квартир!

Передача жилья будет проходить в два этапа. Первые 26 квартир перейдут в госсобственность до 30 июня текущего года. В них сейчас ведется чистовая отделка, монтаж потолков и внутрикомнатных дверей, а также установка сантехники. Еще 39 квартир застройщик должен передать до февраля 2027 года.

Данный проект является важным вкладом в улучшение жилищных условий нуждающихся категорий граждан Северодвинска. Таким образом город дополнительно к планируемым 17 квартирам для детей-сирот в рамках государственных субсидий получит еще 26.