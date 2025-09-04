Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Без Гревцова

108-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, Архангельское региональное отделение РУСО, совместно с региональным общественным движением Сталин в Архангельске, представителями движения Рабочее товарищество и сторонниками РКРП провели серию мероприятий.

Как видим, организаторы прекрасно обошлись без обкома КПРФ и персека Гревцова. Интересно, последний догадывается,, почему его проигнорировали, или все сваливает на «происки конкурентов»?

Вначале дня малая инициативная группа, от имени своих организаций провела памятное возложение цветов к мемориалу жертв иностранной Интервенции 1918-1922 годов.

Основное мероприятие - Научно-Практическая Конференция посвященная 108-й годовщине Великого Октября прошла в актовом зале гостиницы «Столица Поморья» на набережной северной Двины.

Желающих повысить качество своих знаний о ходе Революции, Гражданской войны и Интервенции на Севере - участников конференции - зал вместил с трудом. Северяне, особенно молодежь - народ любознательный. Свыше 50 человек собралось в актовом зале, рассчитанном на 35.

Открыли Конференцию руководитель Архангельского регионального отделения РУСО - историк-публицист, депутат 7 созыва Архангельского областного собрания депутатов - Леонид Львович ТАСКАЕВ и лидер общественного регионального движения Сталин в Архангельске - депутат нескольких созывов Архангельской городской Думы - Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ;

По приглашению организаторов, с обстоятельными докладами по вопросам хода Октябрьской Революции в Поморье и последовавшей за ней Интервенцией 14 держав Антанты, выступили:

Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации - Владислав Иванович ГОЛДИН;

Член РУСО, доктор исторических наук, профессор, автор шести учебников по истории Архангельской области, методических пособий - Андрей Викторович РЕПНЕВСКИЙ;

С информативным сообщением о состоянии памятников Гражданской войны на Севере и работе по их сохранению, выступил специальный гость - руководитель Архангельского регионального отделения РВИО, советник Губернатора Архангельской области, Координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области - Сергей Михайлович КОВАЛЁВ;

Яркое выступление от имени Комсомола Северодвинска представил член КПРФ Леонид МИХАЙЛОВ;

Обстоятельно рассказал об истории становления промышленной жемчужины Архангельской области - Северодвинска - краевед, народный экскурсовод, член КПРФ и Архангельского регионального отделения РУСО, многократный депутат Совета депутатов Северодвинска и Архангельского областного Собрания депутатов - Александр Константинович МИКЛЯЕВ;

Приветственные доклады своих организаций представили сторонник РКРП - Александр БРЕЖИН и представитель Рабочего товарищества - Андрей ЗВЯГИНОВ;

Член КПРФ, ветеран спецоперации советских вооруженных сил во Вьетнаме, кавалер ордена Красной Звезды, геолог, депутат Собрания депутатов НАО нескольких созывов - Александр Иванович МУРАВЬЕВ предметно рассказал о том, на что именно покушались Интервенты и «демократы-перестройщики» 90-х годов, в Архангельской области и НАО;

Одними из главных слушателей стали воспитанники Арктического морского института имени В.И.Воронина - наследники славных традиций Краснознаменного Северного Флота СССР.

Конференция завершилась единогласным принятием резолюции о воссоздании деятельности Координационного Совета лево-патриотических сил Архангельской области.


08 ноябрь 10:23 | : Политика

Главные новости


Почему Морев? Ответ очевиден
Сказ о том, как Ленина и Романов бракосочетались

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (99)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20