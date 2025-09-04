Без Гревцова

108-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, Архангельское региональное отделение РУСО, совместно с региональным общественным движением Сталин в Архангельске, представителями движения Рабочее товарищество и сторонниками РКРП провели серию мероприятий.

Как видим, организаторы прекрасно обошлись без обкома КПРФ и персека Гревцова. Интересно, последний догадывается,, почему его проигнорировали, или все сваливает на «происки конкурентов»?



Вначале дня малая инициативная группа, от имени своих организаций провела памятное возложение цветов к мемориалу жертв иностранной Интервенции 1918-1922 годов.

Основное мероприятие - Научно-Практическая Конференция посвященная 108-й годовщине Великого Октября прошла в актовом зале гостиницы «Столица Поморья» на набережной северной Двины.



Желающих повысить качество своих знаний о ходе Революции, Гражданской войны и Интервенции на Севере - участников конференции - зал вместил с трудом. Северяне, особенно молодежь - народ любознательный. Свыше 50 человек собралось в актовом зале, рассчитанном на 35.



Открыли Конференцию руководитель Архангельского регионального отделения РУСО - историк-публицист, депутат 7 созыва Архангельского областного собрания депутатов - Леонид Львович ТАСКАЕВ и лидер общественного регионального движения Сталин в Архангельске - депутат нескольких созывов Архангельской городской Думы - Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ;



По приглашению организаторов, с обстоятельными докладами по вопросам хода Октябрьской Революции в Поморье и последовавшей за ней Интервенцией 14 держав Антанты, выступили:



Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации - Владислав Иванович ГОЛДИН;



Член РУСО, доктор исторических наук, профессор, автор шести учебников по истории Архангельской области, методических пособий - Андрей Викторович РЕПНЕВСКИЙ;



С информативным сообщением о состоянии памятников Гражданской войны на Севере и работе по их сохранению, выступил специальный гость - руководитель Архангельского регионального отделения РВИО, советник Губернатора Архангельской области, Координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области - Сергей Михайлович КОВАЛЁВ;



Яркое выступление от имени Комсомола Северодвинска представил член КПРФ Леонид МИХАЙЛОВ;



Обстоятельно рассказал об истории становления промышленной жемчужины Архангельской области - Северодвинска - краевед, народный экскурсовод, член КПРФ и Архангельского регионального отделения РУСО, многократный депутат Совета депутатов Северодвинска и Архангельского областного Собрания депутатов - Александр Константинович МИКЛЯЕВ;



Приветственные доклады своих организаций представили сторонник РКРП - Александр БРЕЖИН и представитель Рабочего товарищества - Андрей ЗВЯГИНОВ;



Член КПРФ, ветеран спецоперации советских вооруженных сил во Вьетнаме, кавалер ордена Красной Звезды, геолог, депутат Собрания депутатов НАО нескольких созывов - Александр Иванович МУРАВЬЕВ предметно рассказал о том, на что именно покушались Интервенты и «демократы-перестройщики» 90-х годов, в Архангельской области и НАО;



Одними из главных слушателей стали воспитанники Арктического морского института имени В.И.Воронина - наследники славных традиций Краснознаменного Северного Флота СССР.



Конференция завершилась единогласным принятием резолюции о воссоздании деятельности Координационного Совета лево-патриотических сил Архангельской области.



