В Архангельске отвалился барельеф с Обелиска жертвам интервенции

И произошло это практически на День города… дурной знак или «чудеса» современной реставрации?

Напомним, что данный обелиск дважды реставрировался. Первый раз в 2016 году, затем в 2021, по поручению господина Мединского, старшего по РВИО.



Урбанист Владислав Дреко:



- Куда-то подевалась бронзовая плита с обелиска Жертвам интервенции 1918-1920.



Обелиск авторства Вадима Михайловича КИБИРЕВА открыт в 1949 году на братской могиле революционеров-большевиков, расстрелянных на "мхах" белогвардейцами и интервентами в период Гражданской войны. С 1914 по 1920 год здесь стоял памятник Петру I, постамент которого использовался в предыдущей версии обелиска.

На гранях железобетонного обелиска размещены чугунные плиты с именами погибших борцов за Советскую власть на Севере. Бронзовая плита на "фасадной" части содержит барельефное изображение серпа и молота в окружении склонённых знамён и в декоративном обрамлении лавровыми и дубовыми ветвями. В верхней части обелиска – бронзовый венок с 5-конечной звездой. По углам стилобата размещены чаши-цветники (предполагались для пламени). Работы в бронзе были выполнены на скульптурной фабрике № 3 в Мытищах Московской области.

Отвалившаяся плита была оперативно увезена… в неизвестном редакции направлении. Недавно воссозданное Архангельское региональное отделение РУСО как раз занимается этим вопросом.

И еще характерный штрих – местный обком КПРФ постарался это событие не заметить, никаких публикаций или заявлений.