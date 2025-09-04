Вверх
В Архангельске прошла культурная акция "Портреты героев"

В зале регионального отделения Союза художников Архангельской области стояла особая тишина, слышно было только лёгкое постукивание кистей и карандашей. В течение часа живописцы, графики и скульпторы писали с натуры участников СВО. Так прошла акция "Портреты героев", организованная совместно с Народным фронтом.

Среди героев – лейтенант Артём Зорин из Северодвинска. Для него это был первый опыт позирования художнику. Высидеть час неподвижно оказалось легко, привычка к дисциплине и выдержке помогла. Артём прошёл огонь и воду на полях СВО, потерял в бою руку, а, вернувшись с передовой, пошёл работать в военкомат.

Народный фронт помогает бойцам "за лентой" с первых дней СВО. Из Архангельска на Донбасс уже отправлено более 50 автомобилей с гуманитарной помощью. "Портреты героев" стали ещё одним напоминанием о том, что мужество имеет человеческое лицо – открытое, спокойное и сильное. 

06 ноябрь 17:18

