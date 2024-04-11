В СИЗО №1 Архангельска открылась "Галерея памяти"

Сотрудники следственного изолятора № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) создали "Галерею памяти".

Несмотря на то, что в этом году очный формат патриотической акции «Бессмертный полк» отменен, все желающие могут почтить память героев войны и тружеников тыла, размещая их портреты на предприятиях, в организациях и образовательных учреждениях, в публичных местах, транспорте. Присоединился к этому и личный состав следственного изолятора № 1 регионального УФСИН. Сотрудники создали в учреждении "Галерею памяти".

В одном из коридоров административного здания размещены портреты дедов и прадедов сотрудников, которые приближали Великую Победу, сражаясь на фронтах. Среди портретов и снимки двух Героев Советского Союза – Дмитрия Дмитриевича Шолохова и Якова Фёдоровича Шапошникова. Своё мужество и отвагу командир взвода танкового батальона Дмитрий Шолохов доказал в ожесточенных боях с немецкими захватчиками в Харьковской области. Стрелок Яков Шапошников стойкость и героизм проявил в боях с крупной группировкой фашистских войск в районе осетинского селения Гизель.