Студенты Архангельского колледжа культуры приняли участие в акции «Портрет героя»

Творческая акция «Портрет героя» является совместным мероприятием регионального отделения Союза художников России" и Архангельского областного военного комиссариата.



В выставочном зале Союза художников архангельские живописцы выполнили графические портреты жителей Поморья - героев СВО с натуры.



В акции приняли участие и студенты Архангельского колледжа культуры и искусства обучающиеся по специальности «Живопись».



- Для наших студентов это не только хорошая практика в рисунке, но и возможность пообщаться с теми, кто с честью и достоинством исполняет свой воинский долг, защищая Родину, - отметила и. о. директора колледжа Марина Гудим-Левкович.



Как сообщил председатель Архангельского регионального отделения Союза художников России Рашид Сагадеев, планируется, что галерея портретов участников спецоперации из Поморья будет представлена на отдельной выставке, которая пройдет в Архангельске.



