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Дмитрий Морев: Дети, в школу собирайтесь

Глава Архангельска вспомнил свои юные годы:

- Через неделю начнется новый учебный год. И мы продолжаем Год педагога и наставника. 52 архангельские школы откроют свои двери для 38 400 учеников. В этом году за парты сядет 4300 первоклассников, в десятые – пойдет 1600 учеников. В образовательных учреждениях города сегодня преподает 4699 педагогов. Все они работают в школах и детских садах Архангельска.

 Каждый раз, собирая своих детей в школу, волнуюсь и вспоминаю свои школьные годы. Впереди у юных архангелогородцев, их родителей и педагогов волнительная, но важная пора – новый учебный год. А в образовательных учреждениях города сейчас заканчиваются ремонты и идут последние приготовления.

 Во всех школах по традиции 1 сентября пройдут торжественные линейки.


24 август 11:58 | : Будни

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