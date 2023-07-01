В квартирах Архангельска тепло появится с понедельника

Такое распоряжение подписал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев, назначив днем начала подачи тепла 18 сентября.

Дмитрий Морев:

— Прогноз погоды показывает, что температура воздуха в конце недели понизится. Поэтому уже с понедельника в дома начнет подаваться тепло. Сегодня мы оповещаем об этом управляющие компании и ТСЖ.

В первую очередь к теплоснабжению будут подключены Северный и Соломбальский округа, а также поселок аэропорта Талаги. Затем теплоснабжение появится в округах Варавино-Фактория и Майская Горка, а затем — в Октябрьском и Ломоносовском округах. Эта очерёдность обоснована технологическими причинами.

Но это благие намерения администрации города… реальность же в руках и на совести «всемогущего» ТГК-2.