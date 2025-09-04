В Архангельске в День народного единства гуляли все народы

В День народного единства в столице Поморья прошло несколько праздничных мероприятий, в том числе — и в Штабе обшественной поддержки Единой России.

• Северяне отправили очередную партию гуманитарной помощи эвакуированным жителям ЛНР. Погрузка самого необходимого прошла у областного Молодёжного центра.

• Затем в Штабе прошёл мастер-класс по созданию солнечного коня, являющегося древним оберегом от всех невзгод.

• Следом студентки СГМУ провели занятие по созданию узоров в технике мехенди. Традиционная роспись хной по телу — это не просто украшение, а глубокий смысл, пожелание счастья и духовного совершенствования.

• Завершилось празднование интеллектуальной игрой, где участники смогли проверить свои знания об истории, традициях и культуре народов России.

Единство — это не просто слово, а реальная работа, взаимопомощь и уважение к культуре всех народов России.



