Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске в День народного единства гуляли все народы

В День народного единства в столице Поморья прошло несколько праздничных мероприятий, в том числе — и в Штабе обшественной поддержки Единой России.

 • Северяне отправили очередную партию гуманитарной помощи эвакуированным жителям ЛНР. Погрузка самого необходимого прошла у областного Молодёжного центра.

 • Затем в Штабе прошёл мастер-класс по созданию солнечного коня, являющегося древним оберегом от всех невзгод.

 • Следом студентки СГМУ провели занятие по созданию узоров в технике мехенди. Традиционная роспись хной по телу — это не просто украшение, а глубокий смысл, пожелание счастья и духовного совершенствования.

 • Завершилось празднование интеллектуальной игрой, где участники смогли проверить свои знания об истории, традициях и культуре народов России.

 Единство — это не просто слово, а реальная работа, взаимопомощь и уважение к культуре всех народов России.


05 ноябрь 12:40 | : Политика

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (57)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20