"Единая Россия" подарила школьникам Архангельска день творчества

Вчера, в рамках продолжающейся серии мероприятий для школьников «Каникулы со Штабом», в Штабе общественной поддержки Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошел яркий и насыщенный День творчества. Ребята смогли погрузиться в мир новых знаний и умений, получив массу положительных эмоций.

В этот день участники смогли проявить свои кулинарные таланты под руководством специалистов Штаба, приготовив и с удовольствием попробовав ароматные булочки. Кроме того, руководитель Новодвинского отделения МГЕР Андрей Гузяев познакомил школьников с основами самообороны, научив их важным практическим навыкам для личной безопасности в современном мире. Завершила программу дня Софья Анфалова, которая провела динамичный мастер-класс по хореографии, раскрывая секреты пластики и движения.

Каникулы со Штабом продолжаются, и уже сегодня школьников ждут новые увлекательные события: запланирована панельная дискуссия и мастер-класс по созданию талисмана «Чебурашка». Приглашаем всех желающих интересно и с пользой провести время!



