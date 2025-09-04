Иван Воронцов: "Этот день уважения к нашей истории"

Дорогие архангелогородцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник служит нам напоминанием о силе взаимопонимания, поддержки и сплоченности, которые во все времена составляли основу могущества нашего народа.

Эти ценности, уходящие корнями в нашу историю, мы с вами воплощаем в жизнь здесь и сейчас. Архангельск, город с богатым наследием и уникальными традициями, по-настоящему силен активной гражданской позицией своих жителей, их искренним участием в общественной жизни и заботой о родном городе.

В этот знаменательный день мы с особой теплотой отдаем дань уважения истории нашей страны, ее культуре и традициям. Именно связь поколений помогает нам сохранять и передавать из рук в руки те непреходящие ценности, которые нас объединяют.

Пусть в ваших домах царят любовь, согласие и взаимопонимание, а дружба и уважение между людьми разных национальностей и вероисповеданий служат залогом нашего общего процветания!

Иван Воронцов,

председатель Архангельской городской Думы