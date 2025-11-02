Вверх
Олег Черненко сравнил 2025 год с 1937-м

А всё из-за того, что обидели помощницу борзого областного депутата. Далее по тексту пресс-релиза:

«После моих публикаций об угрозе закрытия в Архангельской области организаций-негосударственных поставщиков социальных услуг, пообщавшись с женщинами, чьи дети пострадают от этого, и как мать, проникнувшись их болью, моя помощница Анастасия Корнюх вышла с одиночным пикетом к зданию регионального правительства.

За активную гражданскую позицию, за попытку хоть как-то поддержать мам, которым и без того приходится нелегко, в их протесте против несправедливости, причём законно, она «удостоилась» визита правоохранительных органов к себе домой поздно вечером того же дня, а утром следующего в течение трёх часов была заблокирована более чем десятком сотрудников органов внутренних дел у своего дома. Не предъявив законных оснований для задержания, бравые полицейские попросту удерживали молодую маму в её машине, не давая уехать и грозясь даже выбить стёкла, чтобы «добыть» её оттуда.

Лишь по истечении трёх часов Анастасии наконец вручили повестку с требованием явиться в отделение, которой до этого у стражей порядка не было, после чего уже в отделении полиции опросили и, составив протокол, отпустили домой. Сегодня её ожидает суд по делу об административном правонарушении.

Лучше бы наши правоохранители так же рьяно привлекали к ответственности чиновников из министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области за неисполнение Федерального закона N 442-ФЗ!».

Интересно, что сам Черненко возглавляет в региональном парламенте фракцию «Справедливой России», партии, часть активных членов которой не видят во временах сталинизма ничего страшного.


01 ноябрь 09:34 | : Политика / Скандалы

