Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Олег Черненко отпустил сына понюхать пороху

Старший сын руководителя фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Олега Черненко находится под Артемовском, где до сих пор идут ожесточённые бои. Такую информацию распространила по СМИ региональное отделение его партии.

 Далее из пресс-релиза:                  

– Мой старший сын, один из моих красавчиков, здоровенный крепкий парень, давно уже, еще с прошлого года, намеревался пойти добровольцем. Я не то чтобы его отговаривал, но всегда говорил: призовут – пойдешь, а добровольцем не стоит испытывать судьбу, – поделился своими переживаниями Олег Черненко на личной странице в социальных сетях. – Но этот момент всё-таки настал. В июле он поставил меня перед фактом: «Папа, я чувствую, что я нужен там; если будешь меня отговаривать – перестану с тобой общаться».

 Олег Черненко признался, что даже не стал пытаться его отговаривать, но несмотря на это, последние три недели сын все-таки избегал лишнего общения с ним, боясь попасть под его влияние.

 – Порода наша, черненковская, упрямая, – пишет Олег Витальевич, обращаясь к сыну. – С одной стороны, у меня как у отца всё сжимается в груди от твоего выбора, Вит. С другой стороны, я ГОРЖУСЬ тобой, СЫН. Понимаю, что таких, как ты, кто сейчас стоит на боевых рубежах, – много. Но для меня ты единственный, старший, один из моих сыновей. И я верю, что ты обязательно вернешься домой живой и невредимый. Удачи! Пусть бережет тебя Бог!

P.S. Удачи тебе, парень, и счастливого возвращения домой! Ну а то, что новость совпала по времени с выдвижением отца новый срок, это, конечно, мистическое совпадение.

 

05 сентябрь 15:57 | : Политика

Главные новости


Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир
Леонид Слуцкий обещал Леониду Чертоку отдых в санатории "Беломорье"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (51)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20