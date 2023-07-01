Олег Черненко отпустил сына понюхать пороху

Старший сын руководителя фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Олега Черненко находится под Артемовском, где до сих пор идут ожесточённые бои. Такую информацию распространила по СМИ региональное отделение его партии.

Далее из пресс-релиза:

– Мой старший сын, один из моих красавчиков, здоровенный крепкий парень, давно уже, еще с прошлого года, намеревался пойти добровольцем. Я не то чтобы его отговаривал, но всегда говорил: призовут – пойдешь, а добровольцем не стоит испытывать судьбу, – поделился своими переживаниями Олег Черненко на личной странице в социальных сетях. – Но этот момент всё-таки настал. В июле он поставил меня перед фактом: «Папа, я чувствую, что я нужен там; если будешь меня отговаривать – перестану с тобой общаться».

Олег Черненко признался, что даже не стал пытаться его отговаривать, но несмотря на это, последние три недели сын все-таки избегал лишнего общения с ним, боясь попасть под его влияние.

– Порода наша, черненковская, упрямая, – пишет Олег Витальевич, обращаясь к сыну. – С одной стороны, у меня как у отца всё сжимается в груди от твоего выбора, Вит. С другой стороны, я ГОРЖУСЬ тобой, СЫН. Понимаю, что таких, как ты, кто сейчас стоит на боевых рубежах, – много. Но для меня ты единственный, старший, один из моих сыновей. И я верю, что ты обязательно вернешься домой живой и невредимый. Удачи! Пусть бережет тебя Бог!

P.S. Удачи тебе, парень, и счастливого возвращения домой! Ну а то, что новость совпала по времени с выдвижением отца новый срок, это, конечно, мистическое совпадение.