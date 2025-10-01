Вверх
Олеся Старжинская заняла крупный пост в правительстве Ростовской области

Экс-зампред правительства Поморья Олеся Старжинская стала замгубернатора Ростовской области.

Она будет курировать сферу здравоохранения, труда и соцразвития региона, работу Управления ЗАГС и службы занятости населения.

В Поморье Олеся Борисовна курировала работу Минздрава и Минтруда с февраля 2021 года. Напомним, нас дама покинула в связи с беременность и последующими родами… проще говоря, не вернулась из декретного отпуска

Старжинская — уроженка Ростовской области, выпускница РостГМУ. Интервью с ней (2021 год) читайте здесь

31 октябрь | Политика

