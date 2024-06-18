"Восхищаюсь, но не вернусь". Олеся Старжинская попрощалась с Поморьем

Олеся Старжинская:

- Уважаемые жители Архангельской области, дорогие коллеги и друзья!

На этой неделе я завершаю работу в региональном Правительстве.

Примите мои слова искренней благодарности за то время, которое я провела в вашем северном крае.

Для меня это был серьёзный вызов и бесценный опыт.

Вместе мы справлялись с испытаниями пандемии, работали в условиях беспрецедентных санкций, поддерживали наших героев в зоне СВО и помогали их близким дома.

Здравоохранение Поморья, социальная защита, занятость населения, детский отдых, забота о старшем поколении и многое другое навсегда останутся в моей памяти и истории жизни.

Спасибо всем вам!

Восхищаюсь вашей силой духа, любовью к своему региону, добротой и свободой внутри.

P.S. Напомним, Олеся Старжинская работала в должности заместителя губернатора по социалке. Ушла в декретный отпуск, из которого уж не вернулась на прежнюю должность. Единственное интервью с ней читайте здесь.