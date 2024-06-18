"Восхищаюсь, но не вернусь". Олеся Старжинская попрощалась с Поморьем

Олеся Старжинская:
- Уважаемые жители Архангельской области, дорогие коллеги и друзья!
На этой неделе я завершаю работу в региональном Правительстве.
Примите мои слова искренней благодарности за то время, которое я провела в вашем северном крае.
Для меня это был серьёзный вызов и бесценный опыт.
Вместе мы справлялись с испытаниями пандемии, работали в условиях беспрецедентных санкций, поддерживали наших героев в зоне СВО и помогали их близким дома.
Здравоохранение Поморья, социальная защита, занятость населения, детский отдых, забота о старшем поколении и многое другое навсегда останутся в моей памяти и истории жизни.
Спасибо всем вам!
Восхищаюсь вашей силой духа, любовью к своему региону, добротой и свободой внутри.
P.S. Напомним, Олеся Старжинская работала в должности заместителя губернатора по социалке. Ушла в декретный отпуск, из которого уж не вернулась на прежнюю должность. Единственное интервью с ней читайте здесь.