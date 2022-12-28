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Митрополит Корнилий провел переговоры с сопредседателем ВРНС

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился в епархиальном управлении с сопредседателем регионального отделения Всемирного русского народного собора Сергеем Быковым.

Разговор посвятили актуальным вопросам текущей повестки. Сергей Николаевич представил на рассмотрение архипастыря планы дальнейшей работы и рассказал о координации взаимодействия регионального отделения с церковной и светской властью. Обсуждались различные аспекты организации деятельности ВРНС в Архангельской области в предстоящем 2023 году.

Отметим, что сопредседателями регионального отделения международной общественной организации являются губернатор региона Александр Цыбульский, митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова и заместитель главы Новодвинска по экономике Сергей Быков.

Напомним, что на общем собрании регионального ВРНС, которое состоялось в феврале 2022 года, губернатор Александр Цыбульский подчеркнул, что с момента создания в 2016 году областное отделение стало своего рода территорией диалога между Русской Православной Церковью, властью различных уровней и гражданским обществом. «ВРНС играет значимую роль не только в общественной России, но и всего русского мира. Кроме того, активно содействует в решении социальных, просветительских и гуманитарных проблем, сохранении межнационального и межрегионального согласия. Особенно эта миссия важна, когда мы говорим о необходимости воспитании молодежи, воспитания на принципах патриотизма, гражданственности», — отметил тогда глава региона. В свою очередь митрополит Корнилий отметил, что «наша общая цель — послужить благу соотечественников, земляков северян, приложить усилия там, где это необходимо, поддержать тех, кто обращается к нам за помощью».

Всемирный русский народный собор поддерживает государственный курс на укрепление суверенитета нашей страны и на поддержку традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Указ об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению этих ценностей в начале ноября 2022 года подписал президент Владимир Путин. В октябре 2022 года состоялся XXIV Всемирный русский народный собор на тему «Православие и мир в XXI веке», в итоговом документе которого говорится: «В нашу жизнь должны быстрее возвращаться присущие Русскому миру базовые, традиционные ценности: вера в Бога, традиционная семья, отношение к жизни как к служению и такие духовно-нравственные идеалы как справедливость, долг, честь, патриотизм, почитание родителей и предков, целомудрие, жертвенность». Работа Архангельского регионального отделения ВРНС в предстоящий период будет обусловлена необходимостью воплощения озвученных выше идеалов.

Напомним, учредительное собрание регионального отделения ВРНС прошло в Архангельске 10 декабря 2016 года. Сам Всемирный Русский Народный Собор был создан в мае 1993 года. Вдохновителем организации тогда стал митрополит Смоленский и Калининградский, а ныне Глава ВРНС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Президиум и Совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы ВРНС, будучи всероссийской трибуной общественной мысли, переживает процесс преобразования в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества. Деятельность Всемирного русского народного собора на региональном уровне имеет целью объединить общество на базе традиционных ценностей, русской культуры и истории.

(по материалам Архангельской епархии)

13 декабрь 09:11 | : Будни / Верую

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