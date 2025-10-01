Вверх
В Катунино теперь светло даже ночью

В поселке Катунино Приморского округа завершена масштабная реконструкция системы наружного освещения с применением энергосберегающих технологий. Этот проект реализован в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы партии «Единая Россия».

Протянуто 4,3 км новой сети, установлено 114 опор и 160 современных уличных светильников. Общий объем финансирования составил 30,7 млн рублей, как сообщил губернатор Александр Цыбульский.

Все работы выполнены в срок. «Жители поселка получили качественное уличное освещение», – отметил министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий Поташев.

Аналогичные работы сейчас идут и в Няндоме, где прокладывают 33 км сетей и устанавливают более 900 светильников. 

 Проект в Катунино не только улучшает безопасность и комфорт, но и способствует экономии ресурсов.

