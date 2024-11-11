Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Экспозиция «Мы — русские! С нами Бог» открылась в Архангельске

    В Марфином доме в Архангельске работает выставка, посвященная героям специальной военной операции. Экспозицию «Мы — русские! С нами Бог» посетили воспитанники епархиальной воскресной школы вместе с педагогами и родителями.

    «После посещения выставки мы поняли, что можем помочь молитвой и добрым делом! — говорится на странице школы в соцсети. — Всем хочется пожелать мирного неба над головой!»

    На выставке представлены фотографии из зоны боевых действий, военные трофеи и личные вещи российских бойцов.

    Отдельный экспозиционный комплекс посвящен памяти младшего сержанта Николая Солодуна — участника СВО, бойца архангельского отряда спецназа: макет-панорама места, где совершил свой последний подвиг Николай Солодун, создана юнармейцами и педагогами Заостровской средней школы на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

    Напомним, указом Президента России младший сержант Николай Солодун посмертно награжден орденом Мужества.

    В выставочном пространстве также предусмотрен комплекс, где посетители смогут написать письма поддержки бойцам Российской армии, принять участие в плетении маскировочных сетей.

    Экспозиция подготовлена музеем-заповедником «Малые Корелы» при участии отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии и подшефного ему одноименного военно-патриотического клуба из Заостровской средней школы. 

10 декабрь 09:10 | : Культура / Верую

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
VIII-й Arctic open зажег в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (127)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20