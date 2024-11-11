Экспозиция «Мы — русские! С нами Бог» открылась в Архангельске

В Марфином доме в Архангельске работает выставка, посвященная героям специальной военной операции. Экспозицию «Мы — русские! С нами Бог» посетили воспитанники епархиальной воскресной школы вместе с педагогами и родителями.

«После посещения выставки мы поняли, что можем помочь молитвой и добрым делом! — говорится на странице школы в соцсети. — Всем хочется пожелать мирного неба над головой!»

На выставке представлены фотографии из зоны боевых действий, военные трофеи и личные вещи российских бойцов.

Отдельный экспозиционный комплекс посвящен памяти младшего сержанта Николая Солодуна — участника СВО, бойца архангельского отряда спецназа: макет-панорама места, где совершил свой последний подвиг Николай Солодун, создана юнармейцами и педагогами Заостровской средней школы на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, указом Президента России младший сержант Николай Солодун посмертно награжден орденом Мужества.

В выставочном пространстве также предусмотрен комплекс, где посетители смогут написать письма поддержки бойцам Российской армии, принять участие в плетении маскировочных сетей.

Экспозиция подготовлена музеем-заповедником «Малые Корелы» при участии отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии и подшефного ему одноименного военно-патриотического клуба из Заостровской средней школы.