Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске в разгаре капитальный ремонт поликлиники №3

Здание обновляют по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Уже заменили лифт, отремонтировали кровлю и входную группу, поставили новые окна. Сейчас монтируют систему отопления и электрокоммуникации, укладывают полы. 

Появится современная навигация, будет сформирована безбарьерная среда: удобные лифты, пандусы и расширенные дверные проемы.

В конце года, также, откроется и обновленная поликлиника Северодвинской детской больницы! 

Обновляется и материально-техническая база учреждений. Все изменения стали возможными благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и народной программе «Единой России»!


23 октябрь 10:22 | : Политика / Экономика

Главные новости


Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья
Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (307)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20