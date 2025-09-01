В Северодвинске в разгаре капитальный ремонт поликлиники №3

Здание обновляют по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Уже заменили лифт, отремонтировали кровлю и входную группу, поставили новые окна. Сейчас монтируют систему отопления и электрокоммуникации, укладывают полы.

Появится современная навигация, будет сформирована безбарьерная среда: удобные лифты, пандусы и расширенные дверные проемы.

В конце года, также, откроется и обновленная поликлиника Северодвинской детской больницы!

Обновляется и материально-техническая база учреждений. Все изменения стали возможными благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и народной программе «Единой России»!



